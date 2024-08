Nouveau coup de massue pour Manchester City

Le roi d’Angleterre va-t-il tomber de son trône ? Sacré à six reprises lors de ces sept dernières années en Premier League, Manchester City s’apprête à vivre le « procès du siècle ». Accusé de 115 infractions au règlement de la Premier League, le club de Pep Guardiola est notamment accusé de ne pas avoir fourni des informations financières précises pour neuf saisons distinctes, de ne pas avoir fourni tous les détails de la rémunération du manager Roberto Mancini sur les quatre saisons qu’il a passées au club (2009-2013), et de ne pas avoir fourni tous les détails de la rémunération des joueurs de 2010 à 2016.

Le procès des Cityzens débutera le 16 septembre prochain et durera plusieurs mois. Toutefois, le verdict n’est attendu qu’en 2025. Et il pourrait être terrible pour les champions d’Europe 2023, car une relégation fait partie des possibles sanctions. Sans parler des millions d’euros de dédommagement. Ce mercredi, The Times nous apprend en effet que les autres clubs de Premier League envisagent sérieusement de poursuivre City afin d’obtenir des compensations.

Les clubs ont jusqu’au 5 novembre

Le média anglais précise d’ailleurs que les écuries de l’élite ont pris conseil auprès d’avocats, car le montant de ces dédommagements réclamés pourrait s’élever à des centaines de millions de livres sterling. S’ils décident réellement de porter plainte contre City, les clubs auront jusqu’au 5 novembre prochain pour le faire. Un délai qu’a expliqué au Times un avocat spécialiste.

« Le délai de prescription est de six ans en vertu de la loi sur la prescription, mais il est assorti d’une exception lorsqu’une personne a dissimulé sa violation, auquel cas la plainte doit être déposée dans un délai de six ans à compter du moment où l’on aurait pu découvrir la violation en agissant raisonnablement. On pourrait donc soutenir que le délai de six ans commence à courir à partir de la première publication de Der Spiegel (le 5 novembre 2018, ndlr) ». Manchester City est plus que jamais dans de sales draps.