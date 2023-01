Ligue 1 : tenu en échec à Troyes, le RC Lens revient provisoirement à deux points du PSG

Deuxième au classement avant cette rencontre, le Racing Club de Lens se déplaçait sur la pelouse du stade de l’Aube pour y affronter l’ESTAC, 14e avant ce week-end et à trois points de la zone rouge. En cas de victoire, les Sang et Or pouvaient avoir le même nombre de points que le leader, le Paris Saint-Germain, mais resteraient dauphins du club de la capitale, défavorisés par la différence de buts. Les Troyens étaient dans l’obligation de glaner des points pour s’éloigner des quatre dernières places, synonyme de relégation pour cette saison 2022/2023.

La suite après cette publicité

Les hommes de Franck Haise prenaient rapidement l’ascendant dans ce match en terres auboises, mais n’avaient pas autant d’adresse dans le dernier geste, qu’on lui connaissait depuis le début de saison. Le collectif des joueurs de Patrick Kisborno arrivaient à neutraliser les visiteurs, afin de se rassurer défensivement (avant-dernière défense de L1, à égalité avec Montpellier), et tentaient d’inquiéter l’arrière-garde nordiste par des contres. À la pause, les locaux tenaient bien, notamment grâce à Gauthier Gallon, avant de surprendre Brice Samba en seconde période.

À lire

Alexis Tibidi s’engage avec Troyes

L’ESTAC a cru au hold-up

En effet, au retour des vestiaires, Mama Baldé et Thiemo Baldé combinaient dans la surface de réparation, avant de trouver, avec un peu de chance, Chavalerin. L’ancien Rémois récupérait le ballon et décalait à gauche pour Yasser Larouci, qui envoyait une reprise de volée de la gauche dans les filets de Brice Samba (1-0, 50e). Dans la foulée de l’ouverture du score, Gallon se muait en héros grâce à ses parades salvatrices, notamment face à Jonathan Gradit (54e) et Florian Sotoca (59e). Finalement, le Racing, proche d’encaisser le 2-0 par Rony Lopes (77e, 85e), arrivait à trouver la faille par le biais du coaching de Franck Haise.

La suite après cette publicité

À la suite d’un gros travail offensif à l’entrée de la zone de vérité troyenne, le dernier rempart aubois s’imposait face à Wesley Saïd pour dégager sa reprise au second poteau, mais laissant le ballon libre à Adrien Thomasson, qui propulsait le ballon dans les buts adverses (1-1, 88e). Après quelques attaques-défenses en plein match, Troyens et Lensois se quittaient sur un score de parité (1-1). Le RCL ne revient qu’à deux points du PSG et peut voir l’OM le devancer, qui affrontera l’AS Monaco ce samedi soir. L’ESTAC prend un point important dans la lutte pour le maintien face à une équipe bien classée.