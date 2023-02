Barça : les premiers mots de Julián Araujo

La suite après cette publicité

La nouvelle recrue du FC Barcelone, Julián Araujo, latéral mexicain de 21 ans, a livré ses premiers mots après sa signature en Catalogne ce vendredi. Et logiquement, l’ancien joueur du Los Angeles Galaxy a tenu à remercier son club formateur.

"Quatre saisons incroyables que je n’oublierai jamais. Je tiens à remercier les fans incroyables qui m’ont soutenu et encouragé depuis le jour de mes débuts jusqu’à mon dernier match. À tous mes coéquipiers, entraîneurs et personnel, ce fut un plaisir de représenter ce club aux côtés de vous tous. Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu l’opportunité d’évoluer au sein de cette institution, de l’académie à la première équipe avec le plus grand club de MLS. Le Los Angeles Galaxy fera toujours partie de mon histoire et il a été un honneur de partager ces expériences avec vous tous. A bientôt", peut-on lire dans la déclaration d’Araujo postée sur ses réseaux sociaux.

