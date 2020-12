BL : le RB Leipzig loupe le coche, Schalke 04 perd encore, Gladbach craque

La 13e journée de Bundesliga avait commencé hier avec une défaite du Borussia Dortmund contre l'Union Berlin (2-1). Pouvant prendre 8 points d'avance sur les Marsupiaux, la tête du championnat et surtout mettre la pression sur le Bayer Leverkusen (1er, 28 points) et le Bayern Munich (2e, 27 points) qui s'affronteront à 18h30, le RB Leipzig (3e, 27 points) recevait le FC Cologne avec la volonté d'arracher les trois points. Dominateurs, les hommes de Julian Nagelsmann ont longtemps buté sur Timo Horn. Pourtant ça a failli bien débuter avec un but d'Amadou Haidara refusé pour une position de hors-jeu (3e). Revenant aux vestiaires sur un score de parité, les deux formations n'ont pas réussi à marquer en seconde période et se quittent sur un score de 0-0. Le RB Leipzig loupe le coche et s'intercale entre le Bayer Leverkusen (1er) et le Bayern Munich (3e).

Irrégulier en championnat en ce début de saison, le Borussia Mönchengladbach a encore craqué contre Hoffenheim (2-1). En tête dans ce match suite à un but de Lars Stindl sur penalty (34e), l'équipe de Marco Rose a encaissé un but d'Andrej Kramaric en fin de match (75e) tandis que Marcus Thuram a été expulsé pour un crachat (78e). Pire, Ryan Sessegnon a marqué pour Hoffenheim peu après (86e). Le Borussia Mönchengladbach lâche des points précieux et reste huitième. Schalke 04 de son côté a encore perdu. Dominés 1-0 par l'Arminia Bielefeld, les Knappen restent derniers à six points du premier barragiste et n'ont toujours pas gagné cette saison en championnat. Enfin dans les autres rencontres, l'Eintracht Francfort s'est offert Augsbourg (2-0) tandis que Mayence s'est incliné contre le Werder Brême (1-0).

Les matches de l'après-midi :

Augsbourg 0-2 Eintracht Francfort : Raphael Framberger (53e csc) et Stefan Ilsanker (87e) pour Francfort

Borussia Mönchengladbach 1-2 TSG Hoffenheim : Lars Stindl (34e sp) pour Gladbach; Andrej Kramaric (75e) et Ryan Sessegnon (86e) pour Hoffenheim

Mayence 0-1 Werder Brême : Eren Dinkci (90e) pour le Werder Brême

RB Leipzig 0-0 FC Cologne

Schalke 04 0-1 Arminia Bielefeld : Fabian Klos (53e) pour Bielefeld

Le classement de la Bundesliga