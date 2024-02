Rennes : Arnaud Kalimuendo ouvre la porte à un retour au PSG

Un an et demi après son départ, Arnaud Kalimuendo garde le PSG près du coeur. Né à Suresnes, passé par Saint-Cloud, et fignolé par le club de la capitale où il a passé près de dix ans, l’attaquant de 22 ans s’est exprimé dans Téléfoot sur son amour pour Paris. Invité à évoquer le PSG, Kalimuendo n’a d’ailleurs pas fermé la porte à un retour au club à l’avenir.

«Revenir au PSG un jour ? C’est une possibilité, bien sûr, a confié l’attaquant du Stade Rennais, auteur de 5 buts cette saison en Ligue 1. Paris, ça reste un très grand club, qui a une très grande part dans mon cœur. Je suis leur actualité et tout ce qu’il se passe cette saison.»