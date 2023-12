Premier League : West Ham plonge Manchester United un peu plus dans la crise

Manchester United se déplaçait au London Stadium pour y affronter West Ham pour le compte de la 18e journée de la Premier League. Les Red Devils devaient absolument gagner face au club de la capitale pour non seulement lancer enfin une nouvelle dynamique sportive mais également se relancer dans sa course à l’Europe, et notamment le top 4, qualificatif pour la Ligue des champions. Face à eux, les Hammers pouvaient également se rapprocher des places continentales, quelques jours après avoir été giflés par Liverpool en Coupe de la Ligue (5-1).

La suite après cette publicité

Dans une rencontre attendue par les supporters mancuniens, les hommes d’Erik ten Hag n’arrivaient clairement pas à produire du jeu intéressant face aux Irons, qui n’hésitaient pas à se montrer dangereux en contre. L’ancien Lyonnais Emerson Palmieri allumait la première mèche de la rencontre d’une frappe du gauche, déviée par André Onana (5e). Dans le camp adverse, Alejandro Garnacho, bien lancé par Antony dans l’axe, faisait face à Alphonse Areola. Le portier tricolore mettait l’ailier argentin en échec dans sa surface de but pour garder les siens dans le match (35e).

À lire

West Ham - MU : les compositions sont là

Le facteur X Jarrod Bowen

Après son occasion ratée, le néo-international de l’Albiceleste manquait de bien reprendre le centre piégeux de Bruno Fernandes au second poteau avant la pause (44e). Au retour des vestiaires, les ouailles de David Moyes continuaient de montrer un visage offensif face à leur public. Un homme était à l’origine de cette dynamique : Jarrod Bowen. L’ailier de formation, aligné ce samedi après-midi dans l’axe de l’attaque grenate, envoyait une belle tête au second poteau sur corner, bien claquée par Onana devant sa ligne (56e), avant d’enfin trouver la faille avant le dernier quart d’heure.

La suite après cette publicité

Sur une superbe ouverture en une touche de Lucas Paqueta, l’ancien attaquant de Hull City se retrouvait seul face au gardien camerounais, qu’il battait à l’aide d’un contre favorable pour pousser le ballon dans le but vide (1-0, 72e). Six minutes plus tard, le milieu offensif brésilien s’offrait un doublé de passes décisives en servant Mohamed Kudus, qui se jouait de la défense centrale avant de trouver le petit filet gauche du Lion Indomptable (2-0, 78e). Treizième défaite pour Manchester United en 26 matches, relégué à 6 points du top 4. West Ham se hisse à la 6e place et se relance dans la course à l’Europe.