OL-OM Streaming : comment regarder le match en direct

La Ligue 1 Uber Eats a repris ses droits depuis quelques semaines et les grosses affiches s’enchainent Après un Classico qui a tenu toutes ses promesses et qui a terminé sur un final pour le moins inattendu. C’est un autre choc du championnat de France qui débarque sur nos écrans ce dimanche soir entre l’OL et l’OM. Un Olympico très attendu entre deux équipes en cruel manque d’imagination offensive et qui doivent réagir après une série de matches difficiles. D'un côté, une formation lyonnaise en pleine crise et qui n’arrive à rien depuis quelques semaines et de l’autre, une équipe phocéenne au ralenti depuis trois matches.

Il s’agira d’un match forcément particulier pour Rudi Garcia qui retrouve son ancienne équipe et quelques joueurs qu’il a côtoyé à Marseille comme Florian Thauvin, Dimitri Payet ou Steve Mandanda. Côté lyonnais et plus principalement du côté d’Anthony Lopes, Houssem Aouar ou encore Memphis Depay, on salive à l’idée d’en découdre dans une affiche de L1 qui sent la poudre.

Malgré un compteur spectateur quasiment en berne du fait du COVID-19, cette rencontre promet du grand spectacle et vaut le détour tant son issue est incertaine. Cet -OL-OM, qui pèse tout de même 16 titres de champion de France, tourne généralement en faveur du club rhodanien (13 victoires pour Olympique Lyonnais - 11 résultats nuls - 6 victoires pour Olympique Marseille). Et la diffusion à la télévision de ce choc entre les deux Olympique se fera sur la chaîne Telefoot en France, ce dimanche soir à 21h. Si vous êtes un supporter du club de la Canebière ou du club situé entre Saône et Rhône et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match OL vs OM en streaming en live et en direct tout à fait légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits tv multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, tablette ou même téléphone portable.

La chaîne Telefoot, qui appartient au groupe Mediapro, propose des offres pour le stream de cette affiche de Ligue 1 entre la formation présidée par Jean-Michel Aulas et celle de Jacques-Henri Eyraud. Avec un abonnement qui vous permettra de regarder à la fois la Ligue 1 et la Ligue des Champions, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Idéal donc pour ceux qui sont loin de chez eux ou qui veulent regarder en toute discrétion cette affiche du championnat de France entre la bande d'André Villas-Boas et celle de Rudi Garcia.

