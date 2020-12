West Bromwich : Sam Allardyce nommé entraîneur

Auteur d'un match nul contre Manchester City (1-1) mardi soir lors de la 13e journée de Premier League, West Bromwich Albion est actuellement dix-neuvième du championnat d'Angleterre. Avec une seule victoire au compteur, les dirigeants des Baggies ont donc décidé de se séparer de Slaven Bilic ce mercredi après-midi. Et son successeur a déjà été trouvé.

La suite après cette publicité

Les pensionnaires de The Hawthorns ont en effet annoncé la nomination de Sam Allardyce en tant que nouveau manager : «West Bromwich Albion est ravi de confirmer la nomination de Sam Allardyce en tant que nouvel entraîneur en chef du club. L'expérimenté technicien, qui compte 512 matchs de Premier League à son actif, arrive à Albion avec son assistant de longue date, Sammy Lee.» Le coach de 66 ans, qui a signé un contrat de 18 mois, était à la recherche d'un banc depuis la fin de son aventure à Everton, en mai 2018.

We are delighted to confirm the appointment of Sam Allardyce as our new Head Coach ✍️