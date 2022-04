OM : quel finish pour la bataille Lopez-Mandanda ?

La suite après cette publicité

Vainqueur à l’arraché du FC Nantes (3-2), l’Olympique de Marseille a réalisé une excellente opération lors de cette 33e journée de Ligue 1. En effet, les Phocéens ont profité de la défaite du Stade Rennais à Strasbourg (1-2) pour conforter leur statut de dauphin du PSG, avec six longueurs d’avance sur le trio Rennes-Strasbourg-Monaco. A cinq matches du terme, l’OM est donc en position très favorable pour retrouver la Ligue des Champions.

Mais cette fin de saison ne manque pas de piment pour autant. En Ligue 1, outre Reims et Lorient, Marseille doit affronter l’Olympique Lyonnais (35e journée), Rennes (37e) et Strasbourg (38e) ! Autant dire que si les hommes de Jorge Sampaoli ne creusent pas davantage l’écart lors de la prochaine journée (contre Reims), ces batailles s’annoncent savoureuses. Tout ça sans oublier la demi-finale de Ligue Europa Conférence face à Feyenoord. Autant d’enjeux qui promettent beaucoup d’émotions aux supporters olympiens.

Une fin de saison à forts enjeux

Toutefois, si la dynamique marseillaise actuelle est excellente (9 victoires lors des 10 derniers matches), une petite interrogation subsiste : qui de Pau Lopez ou de Steve Mandanda sera le grand gagnant ? Ce jeudi, la prestation de Lopez a encore fait parler. Après sa boulette contre Saint-Étienne et son piètre match face au PSG, l’Espagnol se fait tancer dans les colonnes de La Provence. Le quotidien local lui reproche d’avoir perdu sa sérénité et de ne plus rassurer grand monde. Un tacle jugé sévère si l’on en croit les notes que lui ont attribuées L’Équipe (6/10) et Le Phocéen (5,5/10).

Certes, ce n’est pas l’enflammade, mais personne n’a oublié son arrêt décisif à la 80e minute. Jorge Sampaoli peut-il donc réellement bouleverser ses plans pour ses gardiens dans le money time de la saison ? Dernièrement, nous vous rappelions l’apport footballistique d’un portier comme Lopez. Mais même avec seulement 14 matches dans les pattes cette saison, Mandanda a su prouver qu’il savait sortir de grands matches. Sa prestation lors du quart de finale retour de Ligue Europa Conférence face au PAOK en est la preuve. Préféré à Lopez en coupe d’Europe (depuis que l’OM joue la C4), Mandanda peut-il grignoter du temps de jeu de l’Espagnol en L1 ? Pas sûr, au vu des dernières déclarations de Sampaoli. Sans oublier que la possibilité d'un sacre européen permet d'assurer au champion du monde 2018 une fin d'exercice passionnante. Mais avec l’Argentin, on n’est jamais sûr de rien !