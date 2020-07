AS Monaco : Niko Kovac vise déjà deux grosses recrues !

« Je dois voir ce qu’on a, ce dont on a besoin, on discute avec Paul (Mitchell) et Oleg (Petrov) et à la fin du mercato je pense qu’on fera quelque chose, je ne sais pas encore quoi mais j’ai confiance en Paul pour faire les bons choix. [...] Paul et Oleg m'ont dit qu'on aura une bonne équipe, je les crois. C'est pour ça que je suis venu à Monaco ». Lors de sa présentation en tant que nouveau coach de l'AS Monaco mardi, Niko Kovac restait assez mesuré lorsqu'il était interrogé sur le mercato à venir de son équipe.

Mais pourtant, comme le dévoile la presse allemande aujourd'hui, l'entraîneur du club de la Principauté a déjà une belle liste de joueurs en tête pour renforcer sa nouvelle équipe. Selon Sport Bild, la formation du Rocher s'intéresse de près à deux joueurs bien connus du tacticien croate, puisqu'il les a eu sous ses ordres à Francfort : Filip Kostic (Eintracht Francfort) et Luka Jovic (Real Madrid).

Kovac les connaît bien

Le premier est un milieu de terrain serbe de 27 ans, alors que le deuxième est logiquement un peu plus connu du grand public suite à son transfert au Real Madrid lors du dernier mercato estival. Selon le média, les deux compatriotes sont potentiellement sur le marché dans leur club respectif. Le premier dispose ainsi d'un bon de sortie en cas d'offre jugée intéressante, alors que l'attaquant merengue a aussi de grandes chances de devoir - et/ou de vouloir - se trouver un nouveau point de chute dans les semaines à venir.

On apprend également que Kovac - malgré la présence de Paul Mitchell - aura de sacrés pouvoirs sur le mercato, et que ses ambitions de ce côté là sont pour le moins importante. Reste tout de même à voir comment le club du Rocher affrontera ces deux opérations qui vont être, quoi qu'il arrive, assez onéreuses. Il faudra d'abord dégraisser, et l'intérêt monégasque pour de tels joueurs peut aussi être assez évocateur pour l'avenir de certains joueurs présents au club, à l'image de Wissam Ben Yedder...