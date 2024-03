Argentine : énorme coup dur pour Lionel Messi

C’était attendu et c’est désormais officiel. L’Argentine devra se passer de son capitaine, Lionel Messi, pour cette trêve internationale. En effet, la Pulga souffre d’une blessure à l’ischio-jambier droit et a donc déclaré forfait. L’entraîneur de l’Inter Miami, Tata Martino, espère retrouver son joueur pour jouer les quarts de finale de la ConcaChampions : «Le capitaine Lionel Messi ne pourra pas être présent pour les matchs amicaux aux États-Unis en raison d’une blessure mineure subie lors du match de son équipe contre Nashville», a annoncé l’Association du football argentin (AFA) ce lundi soir. À noter que Messi a joué cinq des sept matchs officiels de Miami cette saison et aucune partie ne veut prendre des risques.

L’annonce était plus que jamais attendue puisque l’entraîneur argentin de l’Inter Miami, Tata Martino, ne s’était pas montré optimiste sur l’état de forme de l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain : «J’ai dit à propos de Leo qu’il ne participerait pas au match d’aujourd’hui et il n’a pas joué. Il a une blessure musculaire et le problème avec l’équipe nationale me semble être de sa responsabilité de parler aux gens de l’équipe nationale», a déclaré Martino, en conférence de presse, après la victoire (3-1) à l’extérieur de son équipe face à DC United. Tata Martino, logiquement, ne pouvait pas s’impliquer directement dans la communication de l’Albiceleste. La sélection argentine et l’Inter Miami travaillent conjointement pour la meilleure rééducation possible.