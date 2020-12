Arsenal : Mesut Özil n'est pas rancunier...

Beaucoup de matches étaient au programme mercredi soir, mais un autre événement avait lieu sur les réseaux sociaux en parallèle. Mesut Özil, star déchue d'Arsenal, avait décidé de se lancer dans un jeu de questions/réponses avec les internautes. Ce qui laissait penser qu'il épancherait ses états d'âme sur sa situation personnelle très compliquée et sur celle tout aussi délicate du club londonien.

Le meneur de jeu turc, âgé de 32 ans et sous contrat jusqu'en juin 2021, a délivré quelques bons points, notamment au sujet de quelques anciens coéquipiers comme Mattéo Guendouzi, le désignant comme le joueur le plus sous-coté avec lequel il avait joué. Mais il a aussi dressé le constat de la dégringolade d'Arsenal en championnat (15e au classement de Premier League), lui qui n'a pas été retenu dans la liste de joueurs pouvant jouer avec les Gunners.

Özil attend sa chance

« C'est vraiment un moment difficile pour chaque personne autour du club, pas seulement pour moi. La situation frustre tout le monde. Bien sûr, j'aimerai pouvoir aider l'équipe en ce moment, mais tant qu'on ne me donne pas ma chance, je peux seulement espérer que de meilleurs résultats reviennent le plus vite possible. Restons positifs », a-t-il répondu. Özil aurait pu se laisser aller à des commentaires bien plus acides sur un club qui a décidé de le mettre à l'écart...

Arsenal va-t-il changer son fusil d'épaule et réintégrer le joueur de 32 ans ? Chaque saison, des histoires similaires existent. On pense par exemple au cas Clément Grenier à Rennes, auteur du but vainqueur hier face à Metz alors qu'il était poussé vers la sortie durant le dernier mercato. Une chose est certaine, Mesut Özil n'a pas planifié un départ durant le mercato hivernal. Et un éventuel changement d'entraîneur pourrait très bien le relancer.