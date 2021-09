Séville FC : la prolongation de Diego Carlos imminente

Arrivé au Séville FC contre 15 millions en provenance du FC Nantes en 2019, le défenseur central brésilien Diego Carlos a réussi à s'imposer en tant que titulaire de la charnière centrale du club andalou dès sa première saison. Son association avec l'ancien Bordelais Jules Koundé a fait de la défense sévillane l'une des meilleures du championnat espagnol, et leur permettant de se qualifier en Ligue des Champions ces trois dernières saisons.

Sous contrat jusqu'en 2024, le champion olympique 2020 avec la Seleçao devrait bientôt renouveler son contrat, comme il l'a confirmé dans un entretien accordé à AS : « Nous avons les documents sur la table, nous devons juste décider des détails tels que le moment de l'annonce. Je veux faire de belles choses à Séville, aider ce club à aller le plus loin possible dans son histoire. » Son officialisation ne devrait donc pas tarder.