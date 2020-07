Monaco : Dado Prso présente les frères Kovac

Après l'éviction surprise de Robert Moreno du poste d'entraîneur, l'AS Monaco a donné les rênes à Niko Kovac, ancien coach du Bayern Munich. Le technicien croate de 48 ans pose ses valises à la Turbie pour tenter de redresser l'AS Monaco, avec dans ses bagages, son frère cadet, Robert, pour l'assister. Une association familiale source de succès ? C'est en tout cas ce que pense Dado Prso.

L'ancien monégasque, où il a évolué entre 1997 et 2004, connaît bien les deux frères qu'il a côtoyé en sélection croate. Dans Nice Matin, il dit croire en cet AS Monaco version Kovac : « ce sont des mecs sérieux, travailleurs, des bonnes personnes. Il n’y a pas de chichi avec eux, tu peux voyager, poursuit-il. Ils sont carrés, droits et justes. Leurs carrières parlent pour eux, ils ont joué à des postes différents alors ils connaissent parfaitement le football ». Maintenant, le temps dira si le club de la principauté a fait le bon choix.