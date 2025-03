Raphinha pense déjà au Ballon d’Or

Raphinha réalise une saison exceptionnelle qui pourrait certainement le mener vers le Ballon d’Or. Avec 27 buts et 20 passes décisives en 42 matchs, il affiche des statistiques impressionnantes, marquant un tournant après une saison précédente plus compliquée. Pour parachever cette bonne performance individuelle, il lui reste à concrétiser collectivement avec le FC Barcelone en remportant des titres majeurs.

La suite après cette publicité

Le Brésilien est devenu l’un des éléments clés du Barça d’Hansi Flick, portant l’équipe dans les moments décisifs. Son impact est tel que son nom revient logiquement parmi les prétendants à la plus haute distinction individuelle. « C’est normal que cela me traverse l’esprit, et si je vous disais le contraire, je mentirais », a-t-il confié à Romário en marge d’un stage avec la Seleção. Mais pour l’instant, Raphinha garde les pieds sur terre et veut se concentrer sur les prochaines échéances avec le Barça.