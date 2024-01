Djamel Belmadi n’est plus le sélectionneur de l’Algérie

23 janvier 2024 était synonyme de catastrophe pour la sélection algérienne. En effet, sur la pelouse du Stade de la paix de Bouaké mardi soir, les Fennecs s’inclinaient sur la plus petite des marges face à la Mauritanie (0-1) pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire. Un résultat historique pour les deux nations : d’un côté, les Mourabitoune enregistrent le premier succès de leur histoire, pour leur troisième participation. De l’autre côté, l’Algérie confirme la pire série de son histoire, enchaînant ainsi 6 matches sans victoire, la dernière étant… en finale de l’édition 2019, pour leur deuxième sacre continental en Égypte. L’homme à la tête de ces deux exploits ? Djamel Belmadi.

Arrivé à la tête des Fennecs pour succéder à l’ancienne gloire Rabah Madjer, l’ex-international algérien (20 sélections, 5 buts), formé au PSG puis passé par l’OM, avait la lourde tâche d’encadrer une génération de taille, entre cadres expérimentés (Slimani, Mandi, Feghouli…) et grands talents (Mahrez, Bennacer…). Un effectif de qualité pour aller chercher une deuxième CAN après celle soulevée en 1992 par la bande à Madjer, Tafsaout ou encore Megharia, pour ne citer qu’eux. Mission accomplie puisque les Guerriers du Désert vont battre le Sénégal en finale grâce à Baghdad Bounedjah. Oui, mais voilà, cette même équipe, à quelques joueurs, n’arrivera pas à renouveler et va enchaîner les contre-performances à l’échelle africaine.

L’Algérie fait face à un chantier XXL pour se reconstruire

De grands rendez-vous ratés

En effet, l’Algérie n’arrivera pas à défendre son titre, sortant à deux reprises consécutives en phase de poules des CAN 2021 (Cameroun) et 2023 (Côte d’Ivoire), en ne glanant que 3 points sur deux éditions (1 en 2021, 2 en 2023). Deux véritables tremblements de terre auxquels on peut ajouter l’échec des Verts en barrage pour la Coupe du Monde 2022, perdu face au Cameroun de Carl Toko-Ekambi à la dernière seconde de la prolongation. Entre sa gestion très compliquée lors des grands rendez-vous post-CAN 2019 et le manque de renouvellement de son équipe au fil des années, le natif de Champigny-sur-Marne n’aura donc pas survécu à la catastrophe en terre d’Eburnie, tout comme Jean-Louis Gasset. La Fédération algérienne de football (FAF) vient d’ailleurs d’annoncer son départ via un communiqué officiel.

«J’ai rencontré le sélectionneur national, M. Djamel Belmadi, pour discuter des conséquences de cette amère élimination, et nous sommes parvenus à un accord à l’amiable pour rompre le contrat qui lie le sélectionneur à la Fédération Algérienne de Football. Nous remercions l’entraîneur Djamel Belmadi pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière», peut-on lire dans le post du président de la FAF, Walid Sadi. Un départ qui devrait même en présager d’autres, avec des retraites internationales de cadres de Belmadi attendues. Affaire à suivre donc.