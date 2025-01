Vinicius Jr éteint tout incendie avec Kylian Mbappé

Kylian Mbappé s’est réveillé en même temps que le reste de son équipe. Après de premiers mois très difficiles à Madrid, le Français enchaîne les buts et les performances de haute volée avec les pensionnaires du Bernabéu, et se partage le front de l’attaque avec Vinicius. Alors que beaucoup craignaient une possible rivalité toxique entre les deux attaquants, il semble que leur relation en soit l’opposé.

Interrogé par Real Madrid TV à propos de l’ancien joueur du PSG, Vinicius s’est d’abord exprimé sur les difficultés rencontrées par les Merengue en début de saison : « c’est normal que ce soit difficile après le départ de certains joueurs et l’arrivée d’autres. » Et sur son coéquipier Mbappé, le Brésilien a tout simplement confié vouloir l’aider à marquer : « Kylian est arrivé pour aider et nous voulons l’aider pour qu’il soit le meilleur buteur dans chaque compétition. » Une preuve que tout commence à aller mieux du côté de la capitale espagnole.