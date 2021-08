Barcelone : Josep Maria Bartomeu sort du silence après le départ de Lionel Messi

Le départ de Lionel Messi continue de mettre le feu à Barcelone. Accusé de la mauvaise gestion du club catalan par Joan Laporta lors de la conférence de presse d'adieu de Messi, Josep Maria Bartomeu a répondu à son successeur à la tête du Barça, dans une longue lettre de dix points. «Je vous demande de rendre publics, et le plus rapidement possible, les résultats détaillés de l'audit ou de la vérification préalable et, s'il y en a, les informations précises des irrégularités que, prétendument, vous signalez, afin d'éviter les spéculations et les soupçons sur des actions "prétendument criminelles" et aussi pour éviter des révélations dans les médias», a déclaré Bartomeu.

La suite après cette publicité

L'ex-dirigeant blaugrana a également critiqué Laporta à propos du "pacte" avec Neymar pour mettre fin aux conflits sociaux et civils en cours entre le FC Barcelone et le joueur brésilien. «Il est également surprenant que vous ayez décidé de remettre 16,5 millions à l'ancien joueur Neymar dans le cadre d'un litige où les attentes en faveur du FC Barcelone étaient très claires (...) Pourquoi avez-vous pris cette décision contraire aux intérêts du Club ?», a-t-il ajouté. Ambiance à Barcelone...