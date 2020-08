RC Lens : les premiers mots de Seko Fofana

C'est un véritable tour de force que vient d'effectuer le Racing Club de Lens en s'offrant les services de Seko Fofana. Âgé de 25 ans, le milieu de terrain arrive en provenance de l'Udinese contre un chèque de 10 millions d'euros. Un gros coup de la part du club nordiste qui renforce pleinement son effectif. Interrogé sur le site du club, l'international ivoirien (4 capes, 1 but) a fait part de son attachement au club sang et or tout en expliquant les raisons qui ont guidé son choix de signer pour 4 saisons avec le promu.

«Cela fait très longtemps que je voulais évoluer à Lens. Quand j’étais encore jeune, je voyais des joueurs comme Wylan Cyprien signer ici. J’étais impressionné, car La Gaillette était l’un des meilleurs centres de formation. Je connais Lens depuis cette époque. J’ai aussi des amis qui sont passés par là comme Thierry Ambrose. Il me disait que ça se passait bien et qu’il y était très heureux. Cela m’a donc permis de juger comment était l’ambiance, même si j’avais déjà une bonne image du club. Il y a quelques semaines, le RC Lens est entré en contact avec mes agents. Quand Lens t’appelle, te fait part de ses projets et t’accorde de l’importance, tu n’hésites pas ! Les discussions ont été faites en sous-marin, personne ne s’attendait à ce que je vienne ici. J’ai eu d’autres sollicitations, mais je me suis posé les bonnes questions» n'a pas manqué de souligner l'ancien de Manchester City et Bastia.