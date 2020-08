Le RC Lens réalise le gros coup Seko Fofana

La suite après cette publicité

Le RC Lens vient probablement de réussir un des plus jolis coups de ce mercato estival en France. Promu en Ligue 1, le club du Nord de la France vient de recruter Seko Fofana, un nom bien connu des fans de football en Italie. Le milieu de terrain ivoirien sort ainsi de belles saisons avec l'Udinese de l'autre côté des Alpes, où il était devenu une véritable référence à son poste.

La preuve, on l'annonçait du côté de l'Atalanta et de l'Inter notamment, mais c'est finalement avec les Lensois qu'il s'est engagé. Un choix qui a logiquement été accueilli avec beaucoup de surprise, mais que le joueur de 25 ans a toujours assumé, et ce avant même que son transfert soit bouclé. Il avait ainsi déclaré vouloir jouer pour les Sang-et-Or après avoir été convaincu par le projet qui lui avait été proposé.

Un joli chèque signé par Lens

Selon nos informations, les pensionnaires de Bollaert ont dépensé 10 millions d'euros pour recruter leur "galactique" de l'été et le joueur s'est engagé pour 4 saisons. Un montant considérable pour une équipe qui a évolué en Ligue 2 ces dernières années, surtout à l'heure du covid-19 qui a fait mal aux finances de bon nombre de clubs. Il vient donc se greffer à un groupe déjà renforcé par, entre autres, Ignatius Ganago (6 M€), Facundo Medina (3,5 M€), Wuilker Fariñez (prêt) ou Gaël Kakuta (prêt).