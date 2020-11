Qualifs CdM 2022 : l'Argentine s'impose face au Pérou, le Paraguay bute contre la Bolivie

Tandis que le Brésil disposait de l’Uruguay (2-0), l’Argentine de Lionel Messi jouait également sur le terrain du Pérou. Une rencontre que les Albicelestes ont plié avant même la demi-heure de jeu. Très bons collectivement, pour une fois, les partenaires de la Pulga ont fait la différence graphe à Nicolas Gonzalez (0-1, 17e) et Lautaro Martinez (0-2, 28e).

Un succès 2-0 qui permet aux hommes de Lionel Scaloni de se placer à la deuxième position du classement, à deux petit points du leader brésilien. Quant aux Péruviens, ils n’ont toujours remporté le moindre match et sont 9e (sur 10). Enfin, une dernière rencontre se jouait également entre le Paraguay et la Bolivie. Pas de vainqueur au final, Angel Romero (19e) et Kaku (72e) ayant répondu aux buts de Marcelo Moreno (41e) et Boris Cespedes (45e). Dommage pour les Boliviens qui menaient 2-1. Une mauvaise opération donc pour le Paraguay qui a dû concéder le nul à domicile face au dernier du groupe.