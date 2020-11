Qualifications Mondial 2022 : le Brésil intraitable face à l'Uruguay, Edinson Cavani a vu rouge

Le Brésil a tout fait pour que Neymar soit présent à l’occasion du choc face à l’Uruguay comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022. Au final, la Seleção a parfaitement su se débrouiller sans la star du PSG. Leader du classement après trois succès en trois rencontres, la Canarinha débutait le match avec un trio offensif formé par Gabriel Jesus, Roberto Firmino et Richarlison et une charnière centrale Thiago Silva-Marquinhos qui rappellera quelques souvenirs aux supporters du Paris Saint-Germain. En face, la principale information était l’absence de Luis Suarez (positif à la covid-19) et donc la titularisation d’un duo Edinson Cavani-Darwin Nuñez.

Sans surprise, le match a été riche en duels et en intensité. Les deux équipes n’ont pas traîné puisqu’elles ont eu chacune l’occasion d’ouvrir la marque dès l’entame de la rencontre. Martin Campana a repoussé la tentative de Gabriel Jesus, tandis que c’est la barre transversale qui a sauvé Ederson sur une tête de Cavani. La bataille du milieu faisait rage et la possession était plutôt partagée (56% pour les Auriverdes, 44% pour la Celeste) durant une bonne partie de la première période. La lumière est finalement venue d’Arthur Melo. Sur une remise de Jesus, le joueur de la Juventus a ouvert le score grâce à une frappe déviée imparable pour Campana (0-1, 35e).

La VAR voit rouge pour Cavani

Un but libérateur pour les hommes de Tite. Désormais maîtres du cuir, ils auraient d’ailleurs pu rapidement faire le break si la frappe de Firmino n’avait pas été trop écrasée alors que le buteur des Reds était bien placé dans la surface (36e). Mais ce n’était que partie remise. Juste avant le temps additionnel de la première période, Richarlison a profité d’un bon centre de Renan Lodi pour creuser l’écart (0-2, 45e). Sonnés, les Uruguayens n’ont toutefois rien lâché, mais la barre transversale est une nouvelle fois venue contrecarrer leurs plans sur une tête de Diego Godin (45e+4).

Au retour des vestiaires, pas vraiment grand-chose à signaler. Le Brésil dominait tranquillement son sujet, sans forcer. De son côté, la Celeste peinait à accélérer le jeu et ne se créait plus vraiment d’occasions. Une soirée à oublier, surtout pour Edinson Cavani. Content d’être revenu en sélection après de longs mois d'inactivité, l’attaquant de Manchester United pensait n’écoper que d’un carton jaune pour une semelle sur Richarlison. C’était sans compter sur l’arbitrage vidéo. Finalement expulsé (71e), El Matador a laissé son équipe à 10 pour les vingt dernières minutes du match. Le score ne bougera plus malgré un but refusé pour hors-jeu à Martin Caceres (76e). Au classement, le Brésil reste en tête (12 points en 4 matches), l’Uruguay est cinquième (6 points en 4 matches).

