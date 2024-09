PSG : le message piquant de Luis Enrique aux journalistes

Dans quelques jours, la chaîne espagnole Movistar va dévoiler un documentaire exclusif sur la première saison de Luis Enrique au PSG. Le technicien espagnol a été suivi sur toute la saison par les caméras de la chaîne et les premiers extraits dévoilés promettent des séquences croustillantes. Ce mercredi, un extrait dévoilait d’ailleurs un Luis Enrique assez critique sur les stars parisiennes. « Je n’aurais pas entraîné le PSG de Messi, Neymar et Mbappé. Si seulement l’équipe avec le meilleur joueur du monde gagnait des titres, le PSG aurait huit Ligues des champions… et il n’en a aucune.»

La suite après cette publicité

Ce jeudi, c’est un nouvel extrait qui fait parler sur les réseaux sociaux. Interrogé sur sa communication et son rapport à la presse, Luis Enrique a lâché une petite punchline. «Si on me proposait de réduire mon salaire de 25% pour ne plus avoir à parler aux médias, je le ferais », a-t-il ainsi lancé. Les principaux intéressés apprécieront…