Atlético, Real Madrid, FC Barcelone : où en sont les cadors de la Liga ?

L'Atlético, grand favori pour l'emporter à nouveau

S'il y en a un qui a bien dormi pendant ces chaudes nuit estivales en Espagne, c'est Diego Simeone. Après avoir remporté le titre la saison dernière, l'Argentin a été gâté par ses dirigeants. Non seulement l'Atlético n'a perdu aucun joueur, mais en plus de ça l'effectif a été renforcé avec Rodrigo de Paul, qui sort d'une sacrée Copa América, ainsi que la pépite Marcos Paulo. Un attaquant devrait encore arriver - Rafa Mir devrait être l'élu - et un autre milieu pourrait aussi débarquer. Autant dire que du côté de Wanda Metropolitano, on peut préparer cette nouvelle saison plutôt sereinement, et il faut s'attendre à voir des Colchoneros surfer sur leur bonne dynamique de la saison dernière, avec ce nouveau système en 3-5-2 et la progression fulgurante de joueurs comme Marcos Llorente, Mario Hermoso ou Yannick Carrasco.

Mais Diego Simeone ne veut surtout pas que ses hommes se reposent sur leurs lauriers. Mercredi, le tacticien a notamment poussé une énorme gueulante contre son effectif à l'entraînement, jugeant que trop de joueurs ne mettaient pas assez d'engagement et d'intensité. Les résultats de la présaison ont d'ailleurs été assez mauvais, même s'ils sont aussi à relativiser en raison de nombreuses absences de joueurs ayant disputé l'Euro et la Copa América. Il faut aussi souligner que ces dernières saisons, l'Atlético a souvent eu du mal lorsqu'il a été en position de favori, que ce soit sur la durée d'une compétition ou sur des rendez-vous ponctuels, en Europe notamment. Mais les Rojiblancos restent à ce jour le grand favori pour le titre.

Le joueur à suivre : João Félix. Le Portugais avait très bien démarré la saison dernière, se plaisant bien dans cette équipe un peu plus tournée vers l'attaque et avec des responsabilités... avant d'être ralenti par des pépins physiques en décembre. Ensuite, il avait eu énormément de mal à revenir dans le onze titulaire, à tel point que c'est souvent Angel Correa qui accompagnait Luis Suarez devant. L'ancien de Benfica aura à cœur de montrer sa qualité folle de façon régulière et balayer d'un revers de main les critiques sur son prix.

Le possible onze titulaire : Oblak - Hermoso, Savic, Giménez - Carrasco, De Paul, Koke, Llorente, Trippier - João Félix, Luis Suarez

Le Real Madrid, suspendu à Mbappé

Et les voisins merengues alors ? L'été a été un peu plus mouvementé, avec la perte des deux tauliers derrière, Ramos et Varane. Même si le duo Alaba-Militao ou Alaba-Nacho semble faire l'affaire, c'est forcément moins rassurant que la charnière franco-espagnole, du moins dans un premier temps. L'Autrichien, seul nouveau visage au sein de l'écurie madrilène cet été, impressionne tout le monde en interne pour l'instant. Mais comme pour les deux autres rivaux ibériques, la préparation a été tronquée par les absences et Carlo Ancelotti, qui connaît tout de même déjà une bonne partie de son effectif, n'a pas pu se préparer du mieux possible. A quoi faut-il s'attendre à Madrid cette saison ? En Espagne, certains parlent de saison de la renaissance, dans la mesure où beaucoup de joueurs sont attendus au tournant.

Plus que sur des recrues, on compte sur les éléments en retour de prêt ou qui doivent se refaire pour briller. Ils sont nombreux, à l'image de Gareth Bale pour sa dernière année de contrat, ou d'Eden Hazard, qui doit enfin prouver l'étendue de son talent en Espagne. Cas de figure similaire, à un degré moindre, pour des joueurs comme Marco Asensio, Luka Jovic, Martin Odegaard ou même Isco, à qui l'arrivée du tacticien italien pourrait être très bénéfique. Tout dépendra aussi de ce qui se passera d'ici la fin du mercato avec Kylian Mbappé, joueur que les dirigeants merengues estiment être en mesure de recruter en cas de feu vert du Paris Saint-Germain. La jeunesse du Castilla, menée par Sergio Arribas, Antonio Blanco ou Miguel Gutierrez pourrait aussi avoir un rôle important à jouer. Même s'il n'y a pas eu énormément de recrues, on devrait tout de même voir un peu de sang neuf dans l'équipe !

Le joueur à suivre : David Alaba. Il va avoir du boulot, l'Autrichien. Et pour cause, c'est lui qui va devoir prendre les commandes de la défense merengue maintenant orpheline de ses deux parents, dans un vestiaire qu'il découvre au fur et à mesure et dans un tout autre contexte qu'au Bayern. Il sera en tout cas un atout de poids pour son entraîneur, puisqu'il peut aussi évoluer à d'autres positions.

Le possible onze titulaire : Courtois - Mendy, Alaba, Militao, Carvajal - Casemiro, Kroos, Modric - Hazard, Benzema, Bale

Le Barça, reconstruction entamée

Sans hésitation, c'est le club qui a vécu l'intersaison la plus chaotique. Inutile de s'étendre sur ce qui s'est passé ces derniers jours et sur la situation catastrophique sur le point financier, tout le monde est déjà au courant. Alors que la saison dernière était déjà une saison de transition, Ronald Koeman est encore parti sur un nouveau chantier puisque le Barça a perdu son maître à jouer et son meilleur élément offensif sans discussion. En plus de ne pas pouvoir le remplacer, les nouvelles recrues ne peuvent pour l'instant toujours pas être inscrites pour jouer la Liga. Même si une solution devrait être trouvée, il est probable que face à la Real Sociedad dimanche, Koeman ne puisse pas composer avec les nouveaux visages, d'autant plus que le Kun Aguero est lui blessé pour plusieurs semaines.

Mais que les supporters barcelonais se rassurent, tout n'est pas noir. Bien au contraire. Le FC Barcelone a ainsi un nombre de jeunes talents incroyables à disposition, à l'image d'Eric Garcia, Ronald Araujo, mais surtout Pedri et du revenant Ansu Fati. Sans même parler de joueurs comme Nico Gonzalez, Gavi ou Yusuf Demir qui pourraient bien grapiller quelques minutes en A cette saison. Même si le départ de Messi est impossible à compenser, les arrivées de Depay et d'Aguero rajoutent un certain potentiel offensif à une équipe qui espère qu'Ansu Fati retrouvera toutes ses capacités. Les résultats et le jeu proposé pendant la préparation ont d'ailleurs été assez positifs, et l'effectif à disposition de l'ancien sélectionneur oranje reste qualitatif et a une marge de progression conséquente sur le moyen terme.

Le joueur à suivre : Memphis Depay. Si la responsabilité de l'attaque barcelonaise semble maintenant reposer sur les épaules d'Antoine Griezmann, le Néerlandais est très attendu. Il a enfin rejoint un club d'élite européenne, son plus grand désir depuis tant d'années, et aura à cœur de montrer que Koeman a eu raison de faire le forcing auprès de ses dirigeants pour le recruter. Il a en tout cas toutes les qualités pour faire du bien au secteur offensif du Barça qui doit se réinventer totalement.

Le possible onze titulaire : Ter Stegen - Eric Garcia, Piqué, Araujo - Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Dest - Depay, Griezmann