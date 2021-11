LdC, MU : Anthony Martial de retour contre l'Atalanta

Il est de retour. Absent des terrains depuis le 2 octobre dernier et un match au cours duquel il avait permis à Manchester United de prendre un point contre Everton (1-1) en Premier League, Anthony Martial (25 ans) s'apprête à retrouver le rectangle vert cette semaine, en Ligue des champions. L'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais figure en effet dans le groupe convoqué par Ole Gunnar Solskjaer pour affronter l'Atalanta à Bergame, ce mardi (21 heures), pour le compte de la 4ème journée de la C1.

Reste à savoir si Anthony Martial, auteur d'un but en 7 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, parviendra à grappiller des minutes avant de connaître la liste de Didier Deschamps jeudi pour l'équipe de France. À noter que Victor Lindelöf est absent en raison d'un coup reçu à l'entraînement, au contraire de l'inévitable Cristiano Ronaldo, sorti par OGS en fin de rencontre lors de la victoire à Tottenham (3-0) samedi.

