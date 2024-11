Nantes - OM : la réponse forte de Mason Greenwood

«Greenwood va bien, il est en forme. Mason a fait de très belles choses à l’OM, mais parfois entrecoupées de pauses. J’attends encore plus de Mason. Sur mon équipe, on a alterné de très gros matchs avec des matchs moches, de mauvais matchs. Pourquoi ? Il y a différentes raisons à ça, mais quand on reconstruit il faut du temps». Voici ce que déclarait dernièrement Roberto De Zerbi au sujet de Mason Greenwood. Arrivé l’été dernier dans la cité phocéenne, l’ailier anglais s’est, en effet, rapidement imposé comme le leader offensif de la formation phocéenne. Pourtant, le technicien italien ne semblait pas encore totalement convaincu par le rendement de son joueur.

RDZ avait pointé son manque d’envie

Il faut dire que l’ancien joueur de Manchester United a donné quelques maux de tête à son coach après une prestation totalement manquée lors du premier Classique de la saison, le week-end dernier. Totalement transparent offensivement et coupable d’une perte de balle évitable sur le troisième but parisien, l’Anglais de 23 ans avait finalement quitté ses partenaires à la pause. Une disasterclass qui a d’ailleurs valu à l’intéressé un recadrage de son entraîneur, mécontent et frustré par l’irrégularité du natif de Bradford.

Ces dernières heures, L’Equipe révélait à ce titre que RDZ l’avait prévenu de ne pas la jouer trop individualiste, notamment dans des contextes difficiles pour l’équipe, comme lors du choc face au PSG, tout en lui reprochant un manque d’envie et d’implication sur le plan défensif tout au long de la semaine. Rappelé à l’ordre, l’ancien joueur de Getafe était donc logiquement attendu au tournant, ce dimanche, lors du déplacement à Nantes pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le message piquant du technicien transalpin a fait son effet…

Une réponse rapide et convaincante…

Titularisé dans le couloir droit de l’attaque olympienne, le numéro 10 phocéen a, en effet, répondu de la meilleure des manières aux critiques naissantes. Juste techniquement et disponible pour ses partenaires, Greenwood allumait une première mèche finalement détournée par Lafont (7e). Tout proche de trouver Rowe sur un nouveau centre dangereux, il aura constamment pris le dessus face à Cozza (75% de dribbles réussis, 2 tirs cadrés, 6 duels remportés sur 9 disputés), tout en faisant preuve d’une belle implication défensive. Dans tous les bons coups, le Britannique libérait finalement les siens d’une frappe limpide du gauche à l’entrée de la surface (61e).

Crédité d’un 7 pour cette nouvelle prestation convaincante et logiquement élu homme du match par la rédaction FM, celui qui totalise désormais 7 buts et 2 passes décisives en 10 rencontres était, par ailleurs, salué par son entraîneur au coup de sifflet final. « J’ai été surpris la semaine dernière quand il n’a pas bien joué, à un niveau qui n’est pas le sien. Mason est un très bon garçon, avant tout de chose. Il est engagé, il donne tout. C’est un joueur fort, qui fait des différences avec l’OM », soulignait, à ce titre, l’ancien coach de Brighton en conférence de presse. Il faudra désormais confirmer ce joli retour au premier plan, vendredi prochain à domicile, lors de la réception de l’AJ Auxerre.