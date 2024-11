OM : Roberto De Zerbi a haussé le ton avec Mason Greenwood

Greenwood à l’OM, c’est une franche réussite pour l’instant. Si son arrivée avait fait énormément de tapage médiatique à cause de cette affaire d’agression physique et sexuelle qui le poursuit depuis quelques années déjà, l’attaquant anglais a réussi à en faire abstraction et s’est vite affirmé comme le leader offensif de la formation phocéenne. Avec 6 buts et 1 passe décisive en 9 rencontres de Ligue 1, il donne clairement raison à Pablo Longoria d’avoir tenté le pari…

En interne, c’est aussi un joueur qui fait l’unanimité, et pas qu’un peu. « Greenwood va bien, il est en forme. Mason a fait de très belles choses à l’OM, mais parfois entrecoupées de pauses. Sur mon équipe, on a alterné de très gros matchs avec des matchs moches, de mauvais matchs. Pourquoi ? Il y a différentes raisons à ça, mais quand on reconstruit il faut du temps », confiait Roberto de Zerbi à son sujet vendredi.

Vinicius Jr pris en exemple

Mais le week-end dernier, face à Paris, il avait déçu. Le coach italien l’avait sorti à la pause, puis, l’avait égratigné devant les médias. Et selon les informations du quotidien L’Equipe, l’ancien de Brighton l’a aussi recadré en privé. Il l’a ainsi prévenu de ne pas la jouer trop individualiste, notamment dans des contextes difficiles pour l’équipe, comme lors du Classique. RDZ a reproché à l’Anglais un manque d’envie et d’implication sur le plan défensif tout au long de la semaine.

Il lui a aussi concocté plusieurs séances vidéo spéciales, pendant lesquelles il lui a montré ses failles et les actions où il n’a pas défendu correctement face aux Parisiens. Il a même diffusé des images de Vinicius Jr pour que Greenwood s’en inspire et le prenne en exemple, voulant ainsi lui faire comprendre que le fait d’être une star ne doit pas l’empêcher de donner un coup de main en défense. Rendez-vous ce soir face à Nantes pour voir si le message du coach est bien passé…

