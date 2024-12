Jamal Musiala refroidit le Bayern Munich

Depuis quelques mois, le Bayern Munich travaille sur la prolongation de Jamal Musiala, qui sera en fin de contrat en juin 2026. Et les nouvelles étaient plutôt positives à ce sujet ces derniers jours puisque Sky Germany parlait d’un nouveau contrat de 4 à 5 ans, grâce auquel il gagnerait entre 100 et 125 M€. Mais ce mercredi, l’international allemand a calmé son club.

Interrogé par SportBild, le footballeur né en 2003 a confié : «malheureusement, je ne peux pas offrir de cadeau de Noël aux fans. Il n’y aura pas de nouvelles dans un avenir proche. Nous avons joué beaucoup de matches ces derniers temps, nous avons beaucoup voyagé. Mon objectif est de me concentrer sur les matches. Je veux me sentir libre sur le terrain, même s’il y a beaucoup de pression de l’extérieur. En général, tous les paramètres qui influencent cette grande décision doivent être bons pour moi. Je veux laisser ma marque au Bayern. Si je renouvelle mon contrat avec le Bayern, c’est mon ambition et mon objectif. Il faut travailler pour remporter des victoires, des titres et des trophées importants. C’est comme ça qu’on obtient ce prestige, je veux gagner avec le Bayern.» Les dirigeants bavarois vont devoir patienter avant de réussir à blinder leur jeune talent.