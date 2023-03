OL : un groupe très amoindri contre Lorient

Après sa victoire contre Angers (3-1), l’Olympique Lyonnais disputera, ce dimanche, un nouveau match important pour espèrer jouer une Coupe d’Europe, face à Lorient (17h05). Pour ce duel contre les Merlus, l’Olympique lyonnais doit se passer de six éléments importants, à savoir Alexandre Lacazette, Anthony Lopes, Malo Gusto, Thiago Mendes, Jérôme Boateng et Jeffinho. En revanche, Houssem Aouar et Bradley Barcola, incertains, sont bien dans le groupe.

Face à ces absences, Laurent Blanc a été contraint de piocher chez les jeunes et a décidé d’appeler Patouillet, Laaziri, Kumbedi, El Arouch ou encore Lega pour compléter son groupe.

Le groupe de l’OL contre Lorient

Gardiens : Riou, Patouillet, Bonnevie

Défenseurs : Diomandé, M.Sarr, Kumbedi, Henrique, Tagliafico, Lovren, Lukeba, Laaziri

Milieux : Aouar, El Arouch, Caqueret, Lepenant, Tolisso

Attaquants : Barcola, Cherki, Dembélé, Lega, A. Sarr