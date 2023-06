Auxerre : la déception de Birama Touré après la descente

Lors de l’ultime journée, le FC Nantes a fini par griller Auxerre et réussi donc à se maintenir in extremis. Les Auxerrois, qui venaient juste de monter dans l’élite, descendent donc une nouvelle fois en Ligue 2. Une grosse frustration pour le capitaine Birama Touré comme il l’a confié au micro de Prime Video.

«On s’est battu la saison dernière pour monter, on voulait pérenniser le club dans l’élite. C’est comme ça, c’est le foot. Il y a énormément de déception. On va repartir sur quelque chose d’autre, il faut digérer la descente et après, on verra.»

