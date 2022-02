Monaco - Lorient : les compositions sont là

La 24e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec pour apéritif un duel entre l'AS Monaco et le FC Lorient. Septièmes, les Monégasques peuvent grimper au quatrième rang en cas de succès. Pour se faire, Philippe Clément opte pour un 4-1-4-1 avec Alexander Nübel dans les cages derrière Djibril Sidibé, Alex Disasi, Guillermo Maripan et Caio Henrique. Aurélien Tchouaméni officie comme sentinelle derrière Vanderson, Kevin Volland, Jean Lucas et Sofiane Diop. Enfin, Wissam Ben Yedder prend seul la pointe de l'attaque.

De son côté, le FC Lorient de Christophe Pélissier s'articule dans un 4-3-3 avec Matthieu Dreyer dans les cages derrière Houboulang Mendes, Julien Laporte, Léo Pétrot et Vincent Le Goff. Bonke Innocent se présente en sentinelle auprès de Thomas Monconduit et Quentin Boisgard. Enfin, Armand Laurienté et Terem Moffi accompagnent Sambou Soumano en attaque.

Les compositions :

AS Monaco : Nübel - Sidibé, Disasi, Maripan, Henrique - Tchouaméni - Vanderson, Volland, Lucas, Diop - Ben Yedder

FC Lorient : Dreyer - Mendes, Laporte, Pétrot, Le Goff - Monconduit, Innocent, Boisgard - Laurienté, Soumano, Moffi