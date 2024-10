Le retour annoncé de Neymar divise le Brésil !

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche, le 18 octobre 2023, Neymar voit (enfin) le bout du tunnel. Éloigné des terrains depuis un an désormais, l’actuel joueur d’Al-Hilal - qui s’était écroulé après un léger contact avec Nicolas de la Cruz lors de sa 128e sélection, face à l’Uruguay (0-2) - est en effet sur le point de retrouver le rectangle vert. Alors qu’on le pensait incapable de rejouer avant 2025, la formation saoudienne a finalement mis le feu aux réseaux sociaux en publiant une vidéo du retour de son protégé à l’entraînement collectif. De quoi imaginer une reprise plus rapide que prévu ? Oui, si l’on en croit les récentes informations de la presse brésilienne.

Dernièrement, ESPN Brasil affirmait, à ce titre, que «Ney» pourrait rejouer dès lundi contre l’équipe émirienne d’Al-Aïn, lors de la 3e journée de la Ligue des champions asiatique. Une petite bombe confirmée par l’intéressé lui-même lors d’une séquence vidéo tournée par son club. «60 ? Ah non, ça ne va pas ! Je suis plus fort maintenant, parce que je suis de retour», déclarait ainsi l’international brésilien (128 sélections, 79 buts), invité à commenter les notes que le jeu vidéo FC 25 lui a attribuées. Un retour inattendu, qui plus est après les récents propos de son entraîneur Jorge Jesus. «Neymar est un joueur important pour Al-Hilal et pour la ligue saoudienne en général. Je ne peux cependant pas préciser sa date de retour, nous analyserons la situation en janvier».

Le cas Neymar provoque déjà des désaccords

En passe de retrouver les joies du rectangle vert après avoir soigné la vingt-neuvième blessure de sa carrière, Neymar provoque alors logiquement de multiples réactions, notamment sur ses terres natales. Alors que le Brésil, quatrième de la zone Amérique du Sud dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, affiche aujourd’hui un football assez décevant, le retour annoncé du numéro 10 de la Seleção est perçu par de nombreux observateurs comme un renfort de taille. «Quand Neymar va revenir avec la Seleçao, il va tout déchirer», affirmait dans cette optique le journaliste Leandro Quesada. «Il sera le leader du Brésil lors de la Coupe du monde 2026. Je sais que sa motivation est encore intacte. Et même s’il aime la vie et la fête, il aime encore plus le foot», ajoutait de son côté l’ancien milieu de terrain Djalminha.

Un enthousiasme cependant loin d’être unanimement partagé outre-Atlantique. Après plus d’un an sans jouer, l’homme aux innombrables bad-buzz laisse également perplexe. «Il est décadent, il ne sera plus jamais le Neymar qui déséquilibre les défenses comme il savait le faire», concédait notamment l’ex-attaquant international Luis Fabiano. Un avis également partagé par le journaliste Eugênio Leal. «Ça fait treize ans qu’on attend de lui qu’il soit le sauveur de la patrie. Il ne le sera jamais, encore moins maintenant, à son âge et après une telle blessure». En attendant de répondre à ses principaux détracteurs, Neymar espère, aujourd’hui, retrouver un état de forme lui permettant d’enchaîner avant de, pourquoi pas, prétendre à la sélection auriverde qui affrontera le Venezuela puis l’Uruguay, les 14 et 19 novembre prochains.