Lorient a pris contact avec Florian Thauvin mais…

À 30 ans, Florian Thauvin poursuit son aventure italienne du côté de l’Udinese où il a marqué 3 buts et 3 passes décisives avec une équipe seulement 15e de Serie A. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’ancien Marseillais veut toutefois rentrer au pays afin d’apporter son expérience et ses qualités dans un championnat où il a connu ses plus belles heures (86 buts et 51 passes décisives en 259 matches avec l’OM). Dernièrement, nous vous annoncions d’ailleurs que l’OGC Nice s’intéressait à lui. Depuis, les Aiglons ont préféré signer Mohamed-Ali Cho.

Mais Thauvin a toujours des courtisans en Ligue 1. Ouest France révèle que le champion du monde 2018 a été proposé aux Merlus. Selon nos informations, la vérité est tout autre puisque c’est le club du Morbihan qui a pris contact avec l’entourage du joueur et non l’inverse. Cependant, à l’instant T, une telle opération semble difficilement réalisable par l’actuel avant dernier du classement de Ligue 1. À suivre.