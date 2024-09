Norvège, Arsenal : le verdict est tombé pour Martin Ødegaard

Ce lundi, Martin Ødegaard est sorti sur blessure avec la Norvège contre l’Autriche (2-1), en Ligue des Nations. Le capitaine de la sélection norvégienne et d’Arsenal est touché à la cheville. Examinée mardi à Londres, sa cheville n’est pas fracturée, comme l’a rapporté le média norvégien VG Sporten. Néanmoins, il est d’ores et déjà forfait pour le North London Derby contre Tottenham, ce dimanche (15h), en Premier League.

La suite après cette publicité

Il est également peu probable qu’il soit sur les terrains pour les prochaines rencontres d’Arsenal durant ce mois de septembre. « Les blessures à la cheville de ce type nécessitent souvent un minimum de trois semaines. Tout ce qui dépasse ce délai n’est qu’un bonus. Et cela peut durer plus longtemps », a expliqué Ola Sand, médecin de la Norvège. Il devrait donc rater le choc face à Manchester City (le 22 septembre) et la rencontre de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, à l’Emirates Stadium (le 1er octobre).