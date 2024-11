L’Espanyol recadre le Barça sur l’arbitrage

L’arbitrage en Liga fait encore débat. Après le but refusé pour "hors-jeu" de Robert Lewandowski lors de Real Sociedad - FC Barcelone (1-0), le week-end dernier, Deco avait fustigé le système de hors-jeu semi-automatique, dans une interview donnée à Mundo Deportivo, cette semaine. « Je ne comprends pas, mais si c’est semi-automatique, ce n’est pas automatique. Quelqu’un doit appuyer sur le bouton. Pourquoi est-ce semi-automatique ? Je suis perdu », avait indiqué le directeur sportif du Barça.

Mais visiblement, la position partagée par Deco n’est pas validée par tout le monde. À commencer par l’arrière-droit de l’Espanyol Barcelone, Omar El Hilali. « La règle est pour tout le monde. Il ne faut pas que notre hors-jeu soit juste et que les autres soient faux. Si nous avons un but refusé par le bout de l’oreille ou le bout de la chaussure et que la même chose arrive à d’autres, cela devrait être la même chose pour tout le monde », a déclaré l’international U23 marocain pour Marca, en conférence de presse.