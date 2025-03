PSG : le point de Luis Enrique sur le cas Kimpembe

À 29 ans, Presnel Kimpembe est toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026, mais le défenseur ne joue quasiment pas. Revenu d’une longue blessure au talon d’Achille, le Parisien n’a joué que trois bouts de matches cette saison. Pourra-t-on le voir un peu plus d’ici la fin de la saison ? Luis Enrique a fait le point.

La suite après cette publicité

« Je crois que dans le cas de Presnel, c’est un joueur très important pour l’équipe et le groupe. Un joueur n’aide pas que l’équipe une fois sur le terrain. On voit son amélioration et je souhaite qu’il soit dans les meilleures conditions pour démarrer un match. Il aide beaucoup avec son leadership et son importance et on souhaite tous qu’il puisse le faire sur le terrain. Il y a énormément de concurrence et je souhaite qu’il y en ait encore plus la saison prochaine. Il est sur une pente ascendante et il est chaque jour proche d’une potentielle titularisation », a-t-il confié en conférence de presse.

Parions Sport en Ligne vous offre 10€ sans dépôt et jusqu’à 100€ de bonus pour votre première inscription avec le code FM10. Victoire 4-0 du PSG face à l’ASSE ! Pariez dès maintenant et tentez de gagner jusqu’à 830€.