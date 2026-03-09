Le Real Madrid fait face à un énorme casse-tête avec son nouveau phénomène

Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militão, David Alaba, Dani Ceballos et désormais Álvaro Carreras. Voici la liste des joueurs d’ores et déjà forfaits pour la réception de Manchester City, ce mercredi soir, dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Une hécatombe que doit forcément gérer Álvaro Arbeloa. Dans cette optique, le technicien des Merengues n’hésite pas à faire monter des jeunes de la Castilla ces dernières semaines. C’est notamment le cas d’un certain Thiago Pitarch.

Jeune milieu de terrain espagnol, âgé de 18 ans, ce dernier a ainsi disputé les deux dernières rencontres de Liga face à Getafe puis contre le Celta de Vigo. Avec un rendement intéressant. Des sorties convaincantes qui pourraient donc pousser le coach madrilène à le convoquer pour le choc face aux Skyblues. Seul petit hic… le natif de Fuenlabrada disputerait alors son troisième match européen avec l’équipe première après ses apparitions face à Benfica.

Le Real va devoir trancher

De quoi placer l’intéressé et la Casa Blanca face à un gros dilemme. En effet, selon le règlement de l’UEFA, il deviendra alors inéligible pour la Youth League, privant ainsi l’équipe Juvenil A du Real Madrid de l’un de ses éléments clés pour le quart de finale face au Sporting Lisbonne et, potentiellement, pour le Final Four. Malgré cette règle, sa participation contre City semble presque certaine.

Comme nous vous en parlions dernièrement, Pitarch s’impose déjà comme un joueur indispensable pour Álvaro Arbeloa grâce à son engagement, sa capacité à presser et sa recherche constante de solutions sur le terrain. De son côté, le technicien de 43 ans n’a, lui, jamais caché que la priorité était de répondre aux besoins de l’équipe première, quitte à sacrifier un talent pour le sprint final des Madrilènes en Youth League.