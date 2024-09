L’OL a bouclé un départ !

Hier après-midi, John Textor avait convoqué les journalistes suiveurs de l’Olympique Lyonnais pour une conférence de presse. Arrivé en retard, l’Américain, qui était accompagné de Laurent Prud’homme, a fait le bilan de la saison dernière avant d’évoquer les objectifs et le mercato. Puis, il a répondu aux nombreuses questions de la presse. Enfin, pas vraiment. Le boss d’Eagle Football a montré qu’il est l’un des meilleurs dribbleurs des Gones, puisqu’il a esquivé les questions comme personne. Il a souvent répondu à côté de la plaque et parlé de Botafogo quand son public attendait qu’il parle surtout de l’OL. Concernant les pensionnaires du Groupama Stadium, il a reconnu que son club n’avait pas assez vendu ou fait partir de joueurs cet été. Ce qui a d’ailleurs coûté son poste à David Friio.

La suite après cette publicité

Alors que la porte était grande ouverte pour eux, Rayan Cherki, Maxence Caqueret, Anthony Lopes, Paul Akouokou ou encore Dejan Lovren n’ont pas bougé. Mais la donne est sur le point de changer pour le défenseur croate. Dix ans après son départ de Lyon, il avait fait son grand retour au mercato d’hiver 2023. Son expérience du très haut niveau, ses qualités ou encore sa personnalité étaient autant d’atouts pour l’équipe rhodanienne, dirigée à l’époque par Laurent Blanc. Durant dix mois, l’ancien joueur de Liverpool a fait le job en défense, où il a pris sous son aile les jeunes Castello Lukeba et Sinaly Diomandé. Il a ainsi participé à 21 rencontres toutes compétitions confondues, toutes dans la peau d’un titulaire (1 but). Mais il a terminé la saison 2022-23 à l’infirmerie après une blessure à la cuisse.

À lire

L’idée loufoque de John Textor pour faire grandir la Ligue 1

Lovren va rejoindre le PAOK

Le début d’une longue dégringolade pour Lovren, qui a été sur le flanc un long moment. Une fois de retour, il n’a plus vraiment évolué au niveau qui était le sien. Ce qui a entraîné sa chute dans la hiérarchie des défenseurs centraux de l’Olympique Lyonnais. L’an dernier, il a ainsi disputé 11 matches toutes compétitions confondues, dont 9 en tant que titulaire. Pierre Sage a surtout misé sur Djue Caleta-Car et Jake O’Brien, qui a rejoint Everton cet été. Clinton Mata a aussi dépanné à ce poste. Clairement poussé vers la sortie alors qu’il lui reste un an de contrat, le natif de Zenica n’a pas changé d’air cet été. Ce qui n’était pas une bonne nouvelle pour les Rhodaniens, qui devaient vendre et alléger la masse salariale. Or, Lovren dispose de l’un des plus gros salaires du club (4,8 M€ par an).

La suite après cette publicité

Mais cela devrait être de l’histoire ancienne. Ce jeudi, le média grec Sport24 annonce que le Croate de 35 ans va poser ses valises au PAOK. En effet, l’écurie grecque a bouclé l’arrivée du défenseur juste avant la fin du marché des transferts estival, qui s’achevait hier. Il a ainsi paraphé un contrat de deux ans. Après la Croatie, la France, l’Angleterre et la Russie, il va donc découvrir un nouveau championnat et un nouveau football. C’est aussi une bonne chose pour l’OL, qui va se débarrasser d’un élément jugé indésirable et qui avait été envoyé dans le loft cet été.