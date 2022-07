Ronaël Pierre-Gabriel débarque à Strasbourg

Strasbourg cherchait à se renforcer dans les couloirs sur ce mercato. Outre Thomas Delaine et Colin Dagba arrivés respectivement de Metz et du Paris Saint-Germain, c'est cette fois Ronaël Pierre-Gabriel (24 ans) qui débarque en Alsace. Ancien de l'AS Saint-Étienne et Monaco qui évoluait à Mayence, il avait été prêté l'an dernier à Brest.

Strasbourg s'offre ses services pour une saison minimum puisqu'il est prêté avec option d'achat. «Le Racing et le FSV Mainz 05 ont trouvé un accord pour le prêt d'une saison avec option d'achat de Ronaël Pierre-Gabriel ! Bienvenue à Strasbourg Ronaël » peut-on lire dans un communiqué.