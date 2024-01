Florian Thauvin insiste pour revenir en Ligue 1

Joueur d’Udinese depuis un an, Florian Thauvin (30 ans) a trouvé un endroit où rebondir après son échec au Mexique chez les Tigres. En Italie, le Français affiche un bilan de 5 buts et de 3 passes décisives en 37 matches, toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le club du Frioul, le champion du monde 2018 est reconnaissant envers l’actuel seizième du classement de Serie A, mais il ne cache plus qu’il aimerait revenir en France.

Cet hiver, nous vous indiquions que le jour a été pisté par Lorient et Nice, sans que ces pistes aillent au bout. Mais ça ne change rien au désir de Thauvin de revenir en Ligue 1. Après avoir fait un énorme appel du pied à l’Olympique de Marseille, le natif d’Orléans a de nouveau fait passer ses messages ce mercredi soir. Avis aux clubs intéressés.

« J’ai une forme de fou »

« Oui. Le Championnat me manque, la vie en France me manque aussi. La L1 est un Championnat que je connais particulièrement bien, dans lequel j’ai été performant. À un moment donné, si j’ai cette possibilité, qu’un bon projet se présente, bien évidemment que j’aimerais revenir en L1 », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L’Équipe. Thauvin n’est pas décidé à forcer un départ dès cet hiver, mais il jure que si une porte s’ouvre dans les prochains mois, sa priorité sera de rentrer en Hexagone.

Mais pas n’importe où. Thauvin veut une équipe ayant « une identité et un jeu » qui lui correspondent. Bien décidé à rentrer au pays pour y finir sa carrière, l’ancien Phocéen regrette toutefois que l’opinion publique et les clubs le croient fini pour le football. « Oui, mais personne n’est venu me voir. Je trouve ça un peu injuste, alors que ce n’est pas compliqué. Regardez les vidéos, j’ai une forme de fou, vraiment. Il y a quelques jours, juste à l’entraînement, j’ai couru 9 kilomètres pendant la séance, c’était du jamais vu. » Le message est passé.