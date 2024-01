L’énorme appel du pied de Florian Thauvin à l’OM

Sur la corde raide ces dernières semaines à l’Udinese, où il a vu son statut de titulaire s’étioler, Florian Thauvin est aujourd’hui enclin à un retour en France, comme nous vous le révélions dernièrement. Si Nice a récemment manifesté un intérêt pour le champion du monde 2018, le joueur, lui, pense encore à l’OM comme il l’a confié au média Média Carré.

«La ligue 1 me manque. J’aime la France, j’aime la Ligue 1, a confié l’attaquant de 30 ans. C’est un championnat dans lequel j’ai performé. Je pense que tout le monde connaît mon attachement pour l’OM et ce que ça représente pour moi. Après ça ne dépend pas que de moi non plus, l’entraîneur a des volontés, le président a des volontés. Et c’est vrai que faire “The Last Dance” à l’OM, ça pourrait être quelque chose d’exceptionnel.»