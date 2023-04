OL : les joueurs répondent aux supporters mécontents

La suite après cette publicité

Ce dimanche, l’OL s’en est bien sorti face au Stade Rennais. Menés 1 à 0 très vite, les Gones ont renversé les Bretons et se sont imposés 3 à 1 au Groupama Stadium. Un stade aux tribunes clairsemées, notamment les virages. En effet, certains groupes de supporters avaient décidé de boycotter la rencontre après la terrible élimination en 1/2 finale de la Coupe de France. Le match face aux Rennais s’est donc disputé dans une ambiance pesante et tendue. Le virage sud a notamment déployé des banderoles pour tacler John Textor et tout le club, notamment les joueurs.

C’est notamment le cas de Bradley Barcola (voir vidéo), qui a défendu Rayan Cherki (sifflé) et qui a indiqué vouloir reconquérir les fans en zone mixte. Son capitaine, Alexandre Lacazette, a aussi envoyé un message fort sur Prime Vidéo. «Ils sont déçus comme nous encore plus. On remercie ceux qui sont venus, c’était important et on comprend les absents qui, depuis longtemps, donnent beaucoup et n’ont pas autant en retour. On fait de notre mieux, on donne tout ce qu’on peut. Aujourd’hui, ça a marché. J’espère que ça sera comme ça jusqu’à la fin de saison.» Il faudra au moins ça pour en reconquérir certains.

