Jesé fait de nouveau des siennes

Jesé Rodriguez (28 ans) restera à tout jamais comme l'un des plus grands flops de l'histoire du PSG. Recruté en juillet 2016 au Real Madrid contre 25 M€, l'attaquant espagnol n'aura cumulé que 18 apparitions avec le maillot des rouge et bleu, pour deux buts en 390 minutes cumulés. Et pour s'en débarrasser, ça n'a pas été simple non plus.

Face à son énorme salaire, les prétendants ne se sont pas précipités. Il y a d'abord eu Las Palmas, puis Stoke City, le Betis et enfin le Sporting qui l'ont tous accueilli successivement sous forme de prêt, sans jamais que le joueur ne parvienne à convaincre. Résultat, en décembre dernier, il a trouvé un accord avec le PSG pour résilier son contrat.

Jesé ne donne plus aucune nouvelle

Libre, il s'est engagé pour six mois avec Las Palmas, là où il a grandi, lui qui est originaire des îles Canaries. En Segunda B, Jesé a retrouvé des sensations, à défaut d'avoir réussi à faire remonter son équipe en première division espagnole (2 buts et 2 passes décisives en 16 rencontres de championnat, dont 13 titularisations), puisque le club a terminé 9e.

Des performances qui ont suffi à sa direction pour lui proposer de prolonger l'aventure. Mais voilà que Las Palmas doit reprendre l'entraînement ce lundi et Jesé n'a donné aucune nouvelle. Selon AS, il ne serait plus tout à fait convaincu par le projet, celui d'atteindre les play-offs, alors que tout indiquait qu'il allait accepter la prolongation.

Il va manquer la pré-saison

Pire encore, Jesé, actuellement à l'isolement après avoir contracté la covid-19 le 30 juin dernier, agace la direction de Las Palmas. Son silence radio commence à être mal-interprété. Si le joueur se montre en pleines séances d'entraînements individuels sur les réseaux sociaux, il ne démarrera pas à temps la pré-saison, alors que le reste de l'effectif a déjà commencé les visites médicales de rentrée.