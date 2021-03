PL : Leicester et Kelechi Iheanacho atomisent Sheffield United

Candidat à une place qualificative en Ligue des Champions, Leicester (3e) voulait profiter de la réception de la lanterne rouge Sheffield United (20e) pour solidifier sa place dans le top 4 de la Premier League. Les Foxes n'ont jamais tremblé dans un match rondement mené. Virant en tête juste avant la pause suite à un but de Kelechi Iheanacho bien servi par Jamie Vardy (39e), les locaux ont pris le large peu après l'heure de jeu. Tout d'abord Ayoze Pérez a doublé la mise (64e) avant que Kelechi Iheanacho marque de nouveau sur une belle passe de Jamie Vardy (69e).

Dans une forme éclatante, le Nigérian s'offrait même un triplé d'une sublime frappe croisée après un bon service de son compatriote Wilfred Ndidi (78e). Jamie Vardy qui a été intenable aujourd'hui a essayé d'obtenir son petit but mais sa tentative était contrée malencontreusement par Ethan Ampadu. Le Gallois concédait le but contre son camp (80e). Avec cette "Manita" 5-0, Leicester grimpe à la deuxième place du championnat. Situé à 15 points de Manchester City, les Foxes disposent de deux points d'avance sur Manchester United (3e), cinq points d'avance sur Chelsea (4e) et West Ham (5e) est situé à huit longueurs.

