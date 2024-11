Serie A : Lazio s’impose contre Monza et se rapproche du podium

Victorieux lors de leurs cinq dernières rencontres, les Biancocelesti avaient à cœur de continuer sur leur lancée, d’autant plus qu’une victoire aujourd’hui permettrait à la Lazio de se rapprocher du podium. Et le club l’a fait face à Monza, en s’imposant sur la plus petite des marges (0-1). Peu avant la mi-temps, Matteo Guendouzi, bien inspiré, a trouvé Mattia Zaccagni aux abords de la surface adverse, qui frappait dans la droite du but, pour ouvrir le score (36e, 0-1).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Nicolo Rovella a loupé une belle opportunité de doubler la mise pour sa formation (53e). Le score est resté le même jusqu’à la fin de la rencontre. Ce succès permet au club romain de s’octroyer la 4e place de Serie A avec 25 points. De son côté, Monza continue sa descente dans le classement du championnat italien. Le club occupe en effet l’avant-dernière place avec 8 petits points en 12 journées.