PSG : Idrissa Gueye avait prévenu le club

C'est l'affaire qui fait parler la France du foot en ce moment, et, comme souvent, elle a été récupéré par les politiciens. Idrissa Gueye aurait refusé de jouer face à Montpellier pour ne pas devoir porter un maillot au flocage orné du drapeau LGBT. Le PSG a avancé des « raisons personnelles », alors que les réactions se multiplient.

Dans le clan Gueye, on serait particulièrement énervé par le PSG, qui n'a pas cherché à défendre ou protéger le joueur. Et selon l'Equipe du Soir, le joueur avait bel et bien, en amont, prévenu le PSG qu'il n'avait pas l'intention de porter le maillot avec les couleurs arc-en-ciel. Autant dire qu'on risque d'entendre parler de cette affaire pendant longtemps...