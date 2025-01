Real Madrid : la disparition très inquiétante de l’ancien prodige Raul de Tomas

Il y a quelques années encore, Raul de Tomas faisait partie des jeunes joueurs espagnols les plus prometteurs du moment, puis, il est vite devenu une des valeurs sûres de la Liga au poste d’attaquant. L’hispano-dominicain a empilé les buts avec les équipes de jeunes du Real Madrid, puis, il en a fait de même lors de ses différentes aventures loin du Bernabéu, comme ses deux premières saisons au Rayo (38 buts au total) et cet exercice 2021/2022 brillant avec l’Espanyol, pendant lequel il a inscrit pas moins de 17 buts en championnat. Il y a eu un échec à Benfica, qui avait tout de même déboursé 30 millions d’euros pour se l’offrir en 2019, mais RdT s’est clairement distingué pour être un monstre de régularité, à tel point qu’il a même connu quelques sélections avec la Roja (4) et que des clubs comme Manchester United s’intéressaient à lui.

La suite après cette publicité

Les choses ont commencé à se corser à l’été 2022, après un été compliqué, puisque l’Espanyol ne voulait pas le laisser partir, refusant toutes les offres… avant le dernier jour de mercato. Les documents pour son transfert du club catalan au Rayo sont cependant arrivés quelques minutes trop tard lors du deadline day, et il a donc dû attendre le mois de janvier 2023 pour entamer sa deuxième aventure à Vallecas. Une demi-saison blanche qui lui a fait énormément de mal, puisqu’il a eu du mal à vraiment lancer sa saison par la suite. L’exercice suivant, 2023/2024, a été particulièrement mauvais, avec un seul but en 25 rencontres de championnat espagnol. Des prestations insuffisantes pour le salaire le plus élevé de l’histoire du club madrilène, et pour un joueur que beaucoup considéraient comme un potentiel 9 important en sélection. Cette saison, l’attaquant de 30 ans n’a toujours pas joué la moindre minute… Une disparition totale, au sens figuré comme littéral.

Personne n’a de nouvelles depuis l’automne

Effectivement, plus personne n’a de nouvelles de lui. « Nos messages whatsapp ne lui parviennent pas », expliquaient des coéquipiers en décembre dernier au média Relevo, alors que son compte Instagram est muet depuis des mois. Publiquement, personne ne l’a vu depuis le 24 novembre dernier, quand il était sur le banc pour ce match face à Séville, et depuis, il ne va même plus s’entraîner avec ses coéquipiers. C’est comme s’il avait tout simplement disparu de la surface de la terre. Même si les dirigeants haut-placés du club ont des détails qu’ils ne dévoilent logiquement pas publiquement - « les services médicaux de l’équipe le suivent. Il n’est pas blessé, il a une autre maladie », confiait le président Raul Martin Presa le 4 décembre - personne ne sait vraiment ce qui se passe. Si l’excuse d’une grippe a été mise en avant au début, forcément, elle ne tient pas sur la durée, et les médias espagnols évoquent, timidement, des problèmes de santé mentale.

La suite après cette publicité

Quoi qu’il en soit, depuis, les langues se sont déliées sur son cas. Des sources du Rayo Vallecano mais aussi d’anciens clubs dessinent le portrait d’un joueur avec un égo surdimensionné, nonchalant et globalement peu au service de l’équipe, faisant cas omis des consignes de ses entraîneurs, notamment lorsqu’ils lui demandent de défendre. Loin d’être un coéquipier exemplaire en somme. Des attitudes assez sulfureuses qui ne lui ont pas porté préjudice jusqu’ici puisqu’il était performant sur le terrain, mais qui revienne logiquement sur la table maintenant que ça se passe mal et que son coach Iñigo Pérez ne compte pas sur lui cette saison.« Si tu ne le fais pas jouer, il va se comporter comme un petit enfant, en se fâchant avec tout le monde », révélait une source de son entourage au média El Confidencial il y a peu.

Une face cachée sombre

Ceci n’explique ou ne minimise pas forcément les soucis qu’il pourrait traverser actuellement, mais la presse espagnole explique que De Tomas n’était qu’une bombe à retardement qui allait exploser au premier passage un peu compliqué. De plus, le média Relevo a récemment révélé qu’en 2017, il avait été contrôlé positif pour dopage et que la Fédération avait caché ça, lui infligeant une petite suspension d’un mois qui n’avait pas été dévoilée au public. Derrière les buts à la pelle et l’attitude plutôt sympathique devant les médias, se cache donc un Raul de Tomas avec une facette bien plus sombre.

La suite après cette publicité

Du haut de ses 30 ans, alors qu’il devrait être à son prime, probablement titulaire en sélection espagnole et dans un gros club disputant les coupes d’Europe, Raul de Tomas est dans un cul de sac duquel il semble être très difficile de sortir. « On essaye de l’aider, mais il est entré dans une boucle », confiait son coéquipier Isi à Lucas Vazquez, son ancien coéquipier au Real Madrid, le 17 décembre dernier. Depuis, un mois plus tard, on ne sait toujours pas où est De Tomas, ni de quels maux il souffre. Rejouera-t-il avec le Rayo Vallecano ? Partira-t-il cet hiver ? Fin de carrière ? L’affaire passionne l’Espagne et tout indique que ce feuilleton nous réserve quelques rebondissements…