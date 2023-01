PSG : une masse salariale de tous les records

La suite après cette publicité

Avoir Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar dans son équipe c’est beau, mais ça coûte un peu cher. Dans son dernier rapport se fixant sur l’exercice financier 2021/2022 des huit plus grands championnats européens, la plateforme Football Benchmark a publié des chiffres qui pourraient donner des vertiges.

On y apprend notamment que parmi l’intégralité des clubs évoluant dans les cinq grands championnats, le PSG est celui qui a enregistré le plus gros déficit avec une somme à hauteur de 389 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout puisque le PSG truste également la première place en termes de masse salariale avec un total estimé à 728 millions d’euros annuels, soit tout simplement un record pour un club de football. Une masse salariale en hausse de 45% par rapport à l’exercice précédent, et qui dépasse les revenus du club estimés à 670 millions d’euros. Vertigineux.

