Le PSG face à un terrible handicap pour son mercato !

Quel mercato pour le Paris Saint-Germain ? Leader de Ligue 1, le champion de France en titre se montre, pour l’heure, globalement discret notamment dans le sens des arrivées. Grand animateur du dernier marché des transferts, le club francilien est, certes, associé à quelques rumeurs (Vitor Roque, Azzedine Ounahi) mais les grandes manœuvres n’ont pas débuté. Malgré tout, le board parisien pourrait, lui, profiter de cette fenêtre pour équilibrer l’effectif ou tout du moins relancer certains joueurs…

À ce titre, comment ne pas penser à un certain Pablo Sarabia. En manque de temps de jeu depuis son retour du Sporting, l’international espagnol (26 sélections) peine à se montrer dans la capitale française (3 petites titularisations seulement en Ligue 1 depuis le début de la saison). Dès lors, si l’ancien attaquant de Séville n’a pas, encore, demandé un départ à ses dirigeants, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2024 pourrait malgré tout se laisser tenter par un nouveau projet. Trois clubs, dont Wolverhampton, ont d’ailleurs déjà entamé des démarches concrètes.

Oui mais voilà, si la possibilité d’un prêt pourrait apparaître comme une solution idéale, notamment pour le PSG, Luis Campos et son staff font face à une énorme problématique. Contraint par le fair-play financier et obligé de réduire sa masse salariale de 30 %, le club parisien ne peut, en effet, pas prêter ! Avec Mauro Icardi à Galatasaray, Abdou Diallo à Leipzig, Julian Draxler à Benfica, Georginio Wijnaldum à l’AS Rome, Layvin Kurzawa à Fulham, Ander Herrera à Bilbao, Colin Dagba à Strasbourg ou encore Leandro Paredes à la Juventus Turin, la formation parisienne a ainsi atteint son quota pour la saison.

En effet, avec huit joueurs de plus de 21 ans prêtés à l’étranger, le PSG touche à la limite imposée par la FIFA. Dès lors, la seule solution envisageable serait désormais une vente définitive de l’un des joueurs précédemment cités. Une sacrée contrainte avec laquelle le board parisien va devoir manœuvrer tout au long de l’hiver. Une belle épine dans le pied au moment de gérer les dossiers Pablo Sarabia ou encore Keylor Navas. Disposant d’émoluments importants, le gardien numéro 2 du Costa Rica pourrait envisager un prêt et ainsi libérer de la masse salariale, qui plus est à l’heure où plusieurs clubs se renseignent à ce sujet… Pour ce faire, le PSG est fixé : il faut d’abord vendre.