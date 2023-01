JT Foot Mercato : le PSG face à un problème d’envergure sur le mercato

Paris dans le flou avant le mercato

Le prochain mercato qui s’annonce risque d’être compliqué pour Luis Campos. Premier dossier d’importance pour le conseiller sportif du PSG, le cas Neymar. Depuis son arrivée à Paris, le départ du Brésilien est un serpent de mer, sauf que depuis l’été dernier, c’est la direction des Rouge et Bleu qui cherche à s’en débarrasser. Et la tendance ne semble pas s’inverser malgré le début de saison canon du numéro 10. Selon Sport, les dirigeants parisiens souhaitent axer leur projet sur Kylian Mbappé et Lionel Messi et voudraient trouver une porte de sortie à Neymar avant que son prix ne dégringole. Mais pour s’en séparer, les boss du PSG attendent un chèque de 100 millions d’euros. Autre dossier épineux pour Campos, le retour des indésirables. En effet, plusieurs joueurs, qui avaient été prêtés par le club de la capitale l’été dernier, n’ont pas réussi à s’imposer dans leur nouvelle équipe. Des éléments comme Julian Draxler et Layvin Kurzawa pourraient donc faire leur retour du côté du Camp des Loges. Enfin, les dirigeants parisiens ne savent pas quoi faire du cas Sergio Ramos. D’après CBS Sport, le club de la capitale hésite à prolonger l’Espagnol, qui fait de plus en plus son âge mais qui apporte une vraie plus value dans le vestiaire. En bref, le prochain marché va être agité au PSG.

Piqué a envie de rempiler

Deux mois que Gerard Piqué n’est plus footballeur professionnel, et le voilà déjà qui veut revenir sur les terrains. Pas dans son club de toujours, le FC Barcelone, mais dans une équipe dont il est lui-même le propriétaire : le FC Andorre. Selon le média Relevo, le Catalan pourrait faire son retour sur les pelouses de deuxième division espagnole. Mais l’affaire est loin d’être entendue. La Liga doit définir le salaire que le président-joueur aura le droit de verser. Pour un club dont la masse salariale est limitée à un peu moins de sept millions d’euros, la venue d’une recrue du standing de Gerard Piqué pourrait étouffer les finances de l’équipe…

Les officiels du jour

On commence avec l’officialisation du transfert de Cody Gakpo à Liverpool. Ce mardi, le club anglais a expliqué via un communiqué que les formalités de son transfert du PSV Eindhoven ont été réglé avec succès. Cody Gakpo pourrait même faire ses grands débuts «pour le match de la FA Cup samedi, avec les Wolverhampton Wanderers, à Anfield», précise le communiqué. Joueur du FC Nantes depuis la saison 2018/2019, Fabio rentre au pays. L’ancien Mancunien s’est engagé avec le Grêmio Porto Alegre jusqu’à la fin de l’année 2024. Il débarque en même temps qu’un certain Luis Suarez. Après une longue période loin des bancs, Roberto Di Matteo va reprendre du service. Le vainqueur de la Ligue des Champions 2012 avec Chelsea va toutefois occuper un poste différent, celui de directeur technique à la tête de la sélection nationale de la Corée du Sud.